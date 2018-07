Sem cuidado ou controle

FRANCE NAKANISHI

São Paulo

A NET esclarece que o contrato da leitora sra. France está cancelado, sem pendências.

A leitora comenta: Só cancelaram depois que eu "invadi" a casa de meu irmão, peguei

o conversor e o devolvi à NET. Mas recebi cobrança de

R$ 59,22, pelo fim do contrato.

Lixo na rua

Moro na Rua Major Sertório, no centro da cidade. No dia 9/2 verifiquei que a coleta de lixo não havia sido feita. Entrei em contato com a Prefeitura, pelo 156, e a atendente disse que a reclamação fora registrada e que o lixo seria recolhido em até três dias. Questionei sobre o prazo e ouvi o seguinte: "Somos somente uma central de relacionamento e abrimos as ocorrências, não temos como entrar em contato com a empresa de coleta de lixo, solicitando a coleta imediata. Se dentro de três dias o lixo não for retirado, vocês devem ligar novamente e passar o número do protocolo." Isso só pode ser uma piada! O que vai acontecer com o lixo depois de cair o temporal previsto? Depois o prefeito diz que a culpa das enchentes é da população, que joga lixo nas ruas.

JANA D"ÁVILA

São Paulo

O Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb) informa que a empresa concessionária responsável pela coleta na região recolheu os resíduos e realizou a limpeza do local. Essa região apresenta muitos pontos em que os resíduos acondicionados são colocados para a coleta fora do horário. Mediante isso, o Limpurb, em conjunto com a Associação Viva o Centro, está providenciando panfletagem para a conscientização sobre a coleta de lixo.

A leitora contesta: Ao contrário do que a Limpurb diz, o lixo foi colocado no horário e local apropriados, mas não foi recolhido. Aproveito para informar que a mesma situação ocorreu no dia 4/3 - também registrei o fato em fotos.

Horas ao telefone

Com pontos acumulados no cartão fidelidade TAM, há cerca de um mês venho tentando diariamente marcar uma passagem para a minha filha. Como só consegui marcar o bilhete do trecho de ida, onde havia lugares, sou obrigado a ligar todos os dias para a TAM para saber se há algum lugar no trecho de volta. A ligação é obrigatória, pois a reserva do bilhete de ida só dura 24 horas e não existe lista de espera. O fato de ter de ligar todos os dias já é algo absurdo, mas o pior foi ficar 1h30 ao telefone, no dia 28/2, um domingo, e não ser atendido! Segue o desrespeito ao consumidor.

ROBERTO GERVITZ

São Paulo

A TAM informa que, de acordo com os registros da empresa, os bilhetes foram emitidos com sucesso no dia 1.º/3. Por meio do Fale com o Presidente, a companhia entrou em contato com o sr. Gervitz para informá-lo de que está investigando os motivos da indisponibilidade que dificultaram o seu acesso à central de vendas no dia 28/2, além dos sistemas de telefonia. A TAM esclarece ainda que, em voos internacionais de longo curso (Europa, EUA) e em voos operados por companhias aéreas parceiras, há limitação de lugares para bilhetes emitidos com pontos TAM Fidelidade. Já nos voos domésticos e dentro da América do Sul não há essa restrição. Havendo lugares no voo e respeitando-se o prazo de antecedência de 7 dias, a reserva é confirmada. Mais informações pelo telefone 0800 123200 ou pelo site: www.tam.com.br