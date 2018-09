Senador Edward Kennedy é hospitalizado após sofrer convulsão O senador dos Estados Unidos Edward Kennedy, uma das lideranças do Partido Democrata e patriarca de uma importante dinastia política americana, foi hospitalizado no sábado depois de sofrer uma convulsão em sua casa de veraneio em Cape Cod. Kennedy, 76 anos, foi levado às pressas do complexo residencial da família em Hyannisport, Massachusetts, para o hospital de Cape Cod às 9h00 (horário local), e depois transferido de helicóptero a Boston. Seu gabinete em Washington informou em comunicado à imprensa: "Ele está passando por uma bateria de testes no Hospital Geral de Massachusetts para determinar a causa da convulsão". "O senador Kennedy está descansando confortavelmente, e é pouco provável que tenhamos novas informações nas próximas 48 horas." O jornal Boston Globe informou que Kennedy, irmão mais jovem do presidente americano assassinado John F Kennedy, sofreu uma convulsão em sua residência em Cape Cod e uma segunda no helicóptero, durante o vôo a Boston. Familiares do senador do Massachusetts residentes em Boston juntaram-se a ele, incluindo seu filho mais velho, Edward Kennedy Jr., 46 anos, que estava no hospital, informou um fotógrafo da Reuters. Kennedy, segundo entre os senadores que ocupam o Senado americano há mais tempo, é uma voz liberal destacada nos Estados Unidos e vem fazendo campanha ativa por Barack Obama na tentativa deste de ser nomeado o candidato presidencial do Partido Democrata. "Como eu já disse muitas vezes antes, Ted Kennedy é um gigante na história política dos EUA. Ele já fez mais pelo atendimento de saúde de outros que praticamente qualquer pessoa na história", disse Obama a jornalistas durante visita a um hospital em Eugene, Oregon. "Vamos torcer por ele, e eu insisto em ser otimista quanto à evolução de sua situação." No Kentucky, onde está em campanha, a senadora Hillary Clinton, rival de Obama na disputa para ser a candidata presidencial democrata, fez votos de recuperação pronta para o senador. Edward Kennedy vem sendo crítico declarado do presidente republicano George W. Bush, especialmente com relação à guerra do Iraque, dos cortes dos impostos pagos pelos ricos e dos juízes conservadores indicados para a Suprema Corte, que ele teme que a levem para a direita. Mas ele também colaborou estreitamente com republicanos, entre eles o candidato presidencial republicano John McCain, sobre uma legislação sobre a questão polêmica da imigração. "Ele é um parlamentar legendário", disse McCain em comunicado. "Nas ocasiões em que trabalhamos juntos, ele se mostrou um interlocutor habilidoso, justo e generoso. Considero um grande privilégio poder chamá-lo de meu amigo."