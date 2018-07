Sequestro termina com acidente e morte de bandido

O trio, armado com uma lança de portão, mantinha o taxista refém. A vítima estava amarrada e era mantida no banco traseiro do carro, que foi localizado pelos policiais próximo à Avenida Santa Marina, também na Marginal e na zona oeste. Os criminosos, segundo a vítima, entraram no táxi após darem sinal em frente ao Parque Villa Lobos, região de Pinheiros.

A intenção dos criminosos, que se passaram por passageiros comuns nos primeiros minutos da viagem, era realizar saques em caixas eletrônicos, porém uma equipe da Rota, em patrulhamento, desconfiou do grupo que estava no carro e iniciou a perseguição.

O taxista teve apenas um arranhão no braço. O carro, que não possui seguro, ficou destruído no capotamento. Um dos suspeitos, identificado como Sidney Souza, de 35 anos, morreu no acidente. Daniele Barbosa, de 30 anos, e o comparsa Gilson Souza, de 25, foram presos em flagrante por extorsão mediante sequestro.

O caso foi registrado no 33º Distrito Policial, de Pirituba.