Serra diz que ajudará em investigação sobre a Siemens O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou hoje que irá oferecer ajuda ao Ministério Público na investigação de quatro grandes contratos entre a Siemens e o governo paulista. "Todos os dados que o Ministério Público quiser que estão em posse do governo do Estado serão entregues", afirmou Serra, após entregar os prêmios aos vencedores do sorteio da Nota Fiscal Paulista. Os contratos estão sendo investigados pelo Ministério Público Estadual, por suspeita de improbidade administrativa. As apurações em São Paulo são sobre supostas irregularidades em contratos de construção da Linha 5 (Lilás) e da Linha 3 (Verde) do Metrô, e de estação da Linha 4 (Amarela), além de fornecimento de trens para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Os contratos somam cerca de R$ 1 bilhão.