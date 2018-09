Serra e Kassab acompanham Fórmula 1 em Interlagos O governador José Serra (PSDB) saiu de helicóptero do Palácio dos Bandeirantes às 15h30 e está, neste momento, no autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, onde acontece o Grande Prêmio de Fórmula 1. Segundo a assessoria de imprensa do governador, ele está acompanhado do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), assistindo à corrida da torre da prefeitura e deve descer no momento da entrega da premiação.