Serra volta a crescer e abre 9 pontos sobre Dilma, diz Datafolha Depois de ver sua liderança ameaçada, o governador de São Paulo e pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, voltou a crescer e ampliou sua vantagem sobre a ministra Dilma Rousseff, do PT, mostrou pesquisa do Datafolha.