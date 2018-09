Servidor municipal é detido por cobrança indevida em SP

Depois de concluir o trabalho, o funcionário informou que retornaria mais tarde para receber o dinheiro. A proprietária do imóvel ligou para a Subprefeitura Pinheiros e foi informada que nenhum funcionário do município tem autorização para oferecer esse serviço. O funcionário foi detido quando voltou para receber o valor acertado. Ele prestou depoimento no 15º Distrito Policial, no Itaim, sendo liberado na madrugada desta terça-feira. A secretaria destacou que a Prefeitura vai abrir um processo administrativo para investigar o caso.