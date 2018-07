Setor de serviços contrai no ritmo mais rápido desde 2009--PMI Após mostrar recuperação em junho, o setor de serviços voltou a registrar contração em julho no Brasil, no ritmo mais rápido desde 2009, devido à demanda mais fraca, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do instituto Markit divulgada nesta sexta-feira.