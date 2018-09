Shoppings barram carrinhos de bebê em escada rolante

Na capital, já contam com esses equipamentos o Shopping Plaza Sul, na região da Saúde, o Boavista Shopping, em Santo Amaro, o Shopping Campo Limpo, todos na zona sul, e o Shopping Penha, na zona leste. No interior, o mecanismo foi instalado no Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas.

"Escadas rolantes não são o meio correto de transportar bebês em carrinhos. Os veículos certos são elevadores e rampas fixas", afirma o diretor de Assuntos Institucionais da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Luís Augusto Ildefonso da Silva, de 65 anos. Segundo ele, acidentes em escadas rolantes com carrinhos de criança, entretanto, são raríssimos.

Anteontem, um garoto de 5 anos sofreu um acidente numa escada rolante do Shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo. Ele passa bem.

Alessandra Françoia, coordenadora nacional da ONG Criança Segura, diz que as rodas do carrinho podem se prender no final da escada ou entre os vãos dos degraus. E, caso ocorra algum descuido e os pais tenham esquecido de atar o cinto de segurança na criança, o bebê pode deslizar para fora do carrinho porque ele é conduzido inclinado na escada. Para Alessandra, a iniciativa das barreiras é válida. E ela vai além: "A ideia deveria ser proposta por algum vereador e transformar-se em projeto de lei", aconselha.

Fiscalização - Todas as escadas rolantes e os elevadores da capital devem ser cadastrados na Prefeitura. Há cerca de 60 mil equipamentos desses tipos em operação na cidade atualmente, segundo dados da Secretaria Municipal de Controle Urbano. Além do cadastro, as escadas rolantes e os elevadores precisam passar por vistorias mensais, que devem ser comprovadas à Prefeitura por meio de um documento chamado relatório de inspeção anual. As informações são do Jornal da Tarde.