Simpatizantes de Assad exaltam Síria em jogo de futebol contra Catar

"Nossas almas e nosso sangue, nos sacrificamos por Bashar", gritavam os torcedores sírios, acenando a bandeira nacional, enquanto o time sub-19 jogava nos Emirados Árabes Unidos em um torneio da Confederação Asiática de Futebol.

O Twitter foi inundado com mensagens politizadas sobre a partida, feitas por um grupo de entusiastas da mídia social pró-Assad.

"Não importa quem vença uma partida de futebol, ao final #Síria vai chutar o traseiro dos mercenários do #Catar todo dia", disse um usuário do Twitter com tag @ProSyriana.

O jogo foi transmitido ao vivo pela televisão estatal síria, embora os comentaristas tenham evitado falar de política.

Protestos pacíficos pró-democracia chegaram às ruas da Síria em março de 2011, mas foram recebidos a bala. Dezenove meses depois, Assad trava uma guerra civil contra a oposição de maioria sunita. Assad é alauíta, uma seita que é uma ramificação do Islã xiita.

Ao final, após um cartão vermelho para a Síria e dois amarelos, o Catar venceu por 2 x 1, mas saiu do torneio por causa dos pontos, enquanto a Síria se manteve.