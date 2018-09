Site oferece ajuda a familiares de neonazistas alemães

Pais e familiares de jovens neonazistas alemães podem obter ajuda e aconselhamento através de um novo portal na internet. O site da associação "Contra o esquecimento - pela democracia", que se dedica ao combate do neonazismo, é apoiado pelo governo da Alemanha e oferece ajuda anônima a familiares de jovens com tendências radicais. Três especialistas aconselham os familiares através de correspondência via email ou na sala de bate-papo da página da associação na internet. Segundo a vice-diretora da associação, Cornelia Schmalz-Jacobsen, o site quer ajudar também colegas, amigos e professores de jovens neonazistas, que são mais facilmente "seduzidos" pelo movimento radical de direita. "Muitas vezes essas pessoas se sentem isoladas e não sabem a quem pedir ajuda", disse Schmalz-Jacobsen. "Nós queremos apoiá-los." No site da associação essas pessoas também podem conversar entre si e contatar quem teve experiências similares à sua. Pelo telefone Mas o site não é a única fonte de ajuda para quem tem um jovem neonazista na família ou no seu círculo de conhecidos. Desde março deste ano uma outra associação oferece aconselhamento por telefone em toda a Alemanha. A associação "Exit" (saída em inglês) também quer ajudar pais de neonazistas a tirarem seus filhos da influência de organizações de extrema direita. Além da hotline telefônica, familiares recebem aconselhamento personalizado e podem contatar pessoas que conseguiram abandonar o neonazismo. Segundo novas estatísticas do governo alemão o número de atos violentos cometidos por neonazistas alcançou um novo recorde em março deste ano, quando foram registrados mais de 1,3 mil delitos. O número total de delitos de extremistas de direita no primeiro trimestre de 2008 chegou a 3364, um crescimento de 737 atos violentos em relação ao mesmo período de 2007. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.