Smartphones ganham descontos de até 15% no Esquenta Black Friday da Amazon

Já acessou a página do Esquenta Black Friday da Amazon? São milhares de ofertas exclusivas todos os dias, para aproveitar desde já e economizar muito.

Uma das opções são os smartphones, que estão com descontos de até 15%. É o caso do Smartphone LG K52 64 Gigas, uma ótima opção para renovar o seu modelo ou então para dar de presente no final do ano. Abaixo, veja essa e outras versões em promoção, além de acessórios como películas, capas e cabos para carregar.

Além de checar nossa lista, a dica é navegar pelo site da Amazon e descobrir grandes descontos, que aparecem, em muitos casos, em períodos limitados, com relógios em contagem regressiva. Portanto, clique aqui para não perder tempo nem bons negócios.

O Esquenta Black Friday vai oferecer até 60% de descontos em eBooks, 50% em livros, 30% em artigos eletrônicos e de cozinha, 20% em bebidas e na Loja do Bebê e até 15% em brinquedos, dentre outras opções.

Lembrando que clientes da Amazon Prime têm frete grátis para todo o Brasil em itens elegíveis, em valor mínimo de compras.

Smartphones e acessórios em promoção no Esquenta Black Friday

Smartphone LG K52 64 Gigas (15% de desconto)

Smartphone Samsung Galaxy A03s (10% de desconto)

Smartphone Samsung Galaxy M22 128 Gigas (10% de desconto)

Smartphone Oukitel WP8 Pro IP68 (5% de desconto)

Grandcaser Capa para Poco X3 Ultrafino (10% de desconto)

Capa Anti Impactos Xiaomi Redmi 9 (26% de desconto)

Cabo IP5 6 MFI I2go (28% de desconto)

Capa Protetora iPhone XR Geonav (15% de desconto)

Cabo USB-C Geonav (15% de desconto)

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.