Só 2,5 % agendaram inspeção veicular em SP A sete dias úteis do início da inspeção veicular ambiental na capital paulista, que começa por 227 mil veículos com placas de final 1 (150 mil carros e 77 mil motos), até ontem, apenas 2,57% (5.839) desses proprietários haviam agendado o atendimento nos postos da Controlar, empresa que ganhou a concessão para o programa. Para os carros de final de placa 1, a inspeção vai de 2 de fevereiro a 30 de abril e a marcação de data e hora é obrigatória para o atendimento do motorista. Realizar a inspeção é obrigatório para o licenciamento do veículo, mas a maior parte dos motoristas deve deixar tudo para a última hora. Só em fevereiro, a Controlar estima que 20% dos 227 mil carros e motos com final 1 passem pela inspeção - cerca de 45.400 veículos. Outros 30%, segundo a empresa, devem fazê-la em março e os 50% em abril, o último mês para o final 1. Se comparado o número de agendamentos até agora com a expectativa apenas para fevereiro, o número de vistorias marcadas é de 12,86% da frota esperada. As informações são do Jornal da Tarde.