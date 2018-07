Sobe para 10 vítimas de atropelamento na zona leste/SP Dez pessoas que estavam em um ponto de ônibus ficaram feridas após serem atingidas por um Omega na tarde deste domingo, na zona leste de São Paulo. O acidente ocorreu na Avenida São Miguel, 6.540, em Ermelino Matarazzo. O motorista, que estaria em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e invadiu a calçada, atingindo as vítimas. Todas sofreram ferimentos leves e foram levadas para os hospitais municipais Tide Setúbal, Vila Maria e Ermelino Matarazzo. Neste início de noite, uma das três faixas da avenida no sentido bairro permanecia interditada. O motorista foi encaminhado ao 63º Distrito Policial, da Vila Jacuí. Participaram do socorro o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um helicóptero Águia da Polícia Militar (PM).