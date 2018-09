Sobe para 38 total de vítimas da chuva no Nordeste Um novo levantamento sobre os danos causados pela chuva em Alagoas mostra que o número de mortos chegou a 26 no Estado. Com isso, o total de vítimas no Nordeste em decorrência do mau tempo já chega a 38. As outras 12 mortes foram registradas em Pernambuco. Segundo a Defesa Civil de Alagoas, há 26.141 desabrigados em todo o Estado. O número de pessoas desaparecidas passa de 600, sendo 500 só no município de União dos Palmares. Até o momento, quatro municípios decretaram estado de calamidade pública em Alagoas: Quebrângulo, Santana do Mundaú, Joaquim Gomes e São José da Laje.