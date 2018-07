Sobe para 4 o total de mortos em explosão da Petrobras A Petrobras confirmou a morte de quatro funcionários na explosão ocorrida hoje na unidade de tratamento de óleo de Furado, no município de São Miguel dos Campos, em Alagoas. A assessoria de imprensa da estatal informou que enviou nota à imprensa divulgando a morte de dois trabalhadores, mas depois foi avisada da ocorrência de outros dois casos. A empresa ainda não comentou a causa do acidente. A unidade está com sua produção suspensa. A companhia não informou o volume que estava sendo processado na unidade.