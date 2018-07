Sobe para 54 total de suspeitos presos por tráfico no RS A Polícia Federal prendeu hoje ao todo 53 pessoas no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina durante a Operação Colméia, que desmantelou uma quadrilha acusada de tráfico de cocaína. Ainda há buscas por envolvidos com a quadrilha que não foram encontrados. A polícia também apreendeu 40 veículos, R$ 200 mil em dinheiro, armas, produtos para o refino da droga e galos de briga. Num sítio de Viamão, no Estado gaúcho, os policiais encontraram cerca de 450 quilos de cocaína acondicionada em tonéis enterrados. O delegado Ildo Gasparetto, superintendente da PF no Rio Grande do Sul, disse que a droga saia da Bolívia, passava pelo norte da Argentina e chegava ao Rio Grande do Sul cruzando o rio Uruguai. O grupo mantinha laboratórios de refino e uma rede de distribuição em diversas cidades do Sul do País. A investigação indicou que o grupo comercializava cerca de 500 quilos da droga por mês. "É a maior organização de traficantes que desbaratamos nos últimos anos", afirma Gasparetto. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha era liderada por Ademar Fracalossi, que mantinha o Sapiranga Centro de Eventos em Meleiro, no sul de Santa Catarina, como fachada para os negócios e para lavagem de dinheiro. A força-tarefa de 300 homens também contou com ajuda de uma equipe de policiais federais do Ceará, que fez buscas num sítio mantido por um dos líderes da organização no Estado. O número de prisões superou o de mandados porque houve alguns flagrantes.