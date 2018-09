Sobe para nove total de vítimas em acidente em MG Subiu para nove o total de pessoas mortas no acidente ocorrido entre uma carreta e dois automóveis nesta madrugada, na BR-381, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Outras duas pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas, uma jovem grávida, um bebê de quatro meses e uma criança de três anos. De acordo com o Corpo Bombeiros, por volta de 4h20, a carreta, carregada de bobinas de aço, tombou sobre os veículos no quilômetro 421 da BR, conhecida em Minas Gerais como "rodovia da morte".