Sobrinho de miliciano é morto por policiais no RJ Um homem identificado como Raphael Rômulo Barreiros do Nascimento, de 32 anos, foi morto a tiros na madrugada de sexta-feira, 29, durante um confronto com policiais militares do 20º Batalhão (Mesquita), na Estrada Rio-São Paulo, na altura do bairro Guandu, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Durante a ação, outras seis pessoas foram presas. O caso foi registrado pela 56ª Delegacia de Polícia (Comendador Soares).