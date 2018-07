Sony tem prejuízo menor que o esperado no trimestre apoiada em vendas do PS4

A Sony teve prejuízo operacional no segundo trimestre fiscal, mas o resultado veio melhor do que a perda estimada por analistas, apoiado em fortes vendas do console de videogames PlayStation 4 que reduziram impacto de fraqueza na divisão de celulares inteligentes.

O resultado, inesperado depois que a Sony sofreu um impacto de encargo de 176 bilhões de ienes (1,58 bilhão de dólares) na divisão de celulares, indica que a reestruturação anunciada em maio pelo vice-presidente financeiro, Kenichiro Yoshida, está começando a dar frutos.

O prejuízo operacional da Sony foi de 85,6 bilhões de ienes entre julho e setembro, ante expectativa média de 164,3 bilhões esperada por analistas. No mesmo período do ano passado, a Sony teve lucro de 14,8 bilhões de ienes ajudada por venda de ativos.

A Sony teve prejuízo líquido de 136 bilhões de ienes no trimestre e manteve previsão de encerrar o ano com perda de 230 bilhões.

A companhia elevou sua previsão de lucro operacional da divisão responsável pelo PS4 em 10 bilhões de ienes para 35 bilhões para o ano, depois de vender 3,3 milhões de unidades do console no trimestre passado.

O que pesou sobre a área de eletrônicos do conglomerado japonês foram as operações com celulares, em que a Sony reduziu a previsão de vendas de 43 milhões para 41 milhões de unidades ante 39 milhões em 2013.

(Por Sophie Knight)