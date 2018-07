Sony vai disputar mercado de TVs 3D

A Sony vai lançar televisores 3D em junho, ingressando em um mercado cada vez mais lotado. A aposta é que os revolucionários aparelhos se tornarão o novo produto "quente" do setor de eletrônica.

A fabricante dos televisores de tela plana Bravia espera que os modelos 3D respondam por 10% dos mais de 25 milhões televisores LCD que planeja vender em seu próximo ano fiscal.

Howard Stringer, presidente da Sony, tem esperanças que a transição rumo ao 3D estimule muitas áreas de negócios da companhia, que variam de TVs, câmeras digitais e aparelhos de DVD Blu-ray a videogames.

"A Sony é uma concorrente formidável para a Samsung porque está liderando o setor de videogames. E serão os usuários de videogames que adotarão primeiro os televisores 3D", disse Alex Oh, analista da Hanwha Securities, de Seul.

"A Sony, que está planejando se tornar uma companhia de entretenimento abrangente, tirará vantagem de suas operações de videogames, conteúdo e filmes, se comparada à Samsung e LG, que continuam concentradas em hardware."

Em desvantagem diante da líder Samsung Electronics, a Sony disputa com a LG a posição de segunda maior fabricante mundial de TVs de tela plana. A Sony planeja lançar um software de videogame em 3D em junho, em tempo para o lançamento dos novos televisores.

No mês passado, a Samsung colocou televisores 3D à venda na Coreia do Sul, e anunciou o lançamento mundial desses produtos para este mês, com o objetivo de vender pelo menos dois milhões de aparelhos 3D este ano.