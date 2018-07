Sorocaba aprova projeto para sistema de ônibus rápido A Câmara de Sorocaba (SP) aprovou nesta quinta-feira projeto que autoriza a prefeitura a tomar empréstimo de R$ 133 milhões para dotar a cidade do sistema de ônibus rápido. A prefeitura pretende instalar o sistema Bus Rapid Transit (BRT, Trânsito Rápido de Ônibus, na sigla em inglês), em quatro corredores, perfazendo 35 quilômetros da malha urbana. A apresentação do projeto coincide com as manifestações de estudantes na cidade pedindo redução de tarifa e melhorias no transporte coletivo. Em junho, a tarifa básica foi reduzida de 3,15 para 2,95 reais.