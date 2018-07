Sorocaba prorroga prazo para implantar lei dos bares

Sindicatos que representam os donos e funcionários dos bares alegam que as exigências vão causar demissões no setor, já afetado pela chamada Lei Seca, que passou a tratar com mais rigor frequentadores de bares que dirigem após ingerir bebida alcoólica. "A prorrogação vai permitir que o proprietário continue trabalhando enquanto se adapta à lei", disse o vereador Waldecir Morelly (PRP), autor da proposta. A aprovação em primeira discussão resulta de consenso, mas o projeto deve passar por nova votação. Ao editar a lei anterior, a prefeitura alegara que a norma visava à redução na criminalidade e que o alvo principal seriam os bares usados como fachada para jogos de azar, prostituição e tráfico de drogas.