Sorocaba tem a quarta morte pela gripe A H1N1 A Secretaria da Saúde de Sorocaba confirmou no final da tarde de quinta-feira, 20, a quarta morte causada pela gripe A, este ano, na cidade. A vítima, um homem de 56 anos, teve a causa da morte diagnosticada como síndrome respiratória grave aguda causada pelo vírus Influenza A H1N1. O paciente morava na zona norte da cidade e fazia parte do grupo de risco, pois era obeso e tinha diabetes. A morte ocorreu no dia 9 de junho, depois de um período de internação. Em Sorocaba, 94 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe em recente campanha do governo federal. O número corresponde a 96% do público-alvo da campanha.