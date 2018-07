SP bate recorde de congestionamento do ano

No segundo dia de restrição de caminhões na Marginal do Tietê, a cidade de São Paulo registrou o maior índice de congestionamento do ano para o horário, com 159 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito carregado às 11h de hoje. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motivo foi o excesso de veículos. Ontem entrou em vigor a restrição a caminhões nas marginais e outras ruas da cidade. O tráfego de caminhões está proibido de segunda a sexta, das 5h às 9h e das 17h às 22h. Aos sábados, o período de restrição vai das 10h às 15h. A partir do momento que as vias foram liberadas para os caminhões, o trânsito em São Paulo começou a piorar, em horário que, normalmente, os congestionamentos diminuem.

O maior trecho de retenção estava nas marginais, que acumulavam mais de 44 quilômetros de lentidão e muitos caminhões em circulação. O congestionamento começava na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na Ponte Cidade Jardim, na zona sul, e seguia pela Marginal do Tietê até a Ponte das Bandeiras, na zona norte.

As pistas local e central da Marginal do Tietê também registravam trânsito carregado entre a Rodovia Castelo Branco e Rua Brazelisa Alves de Carvalho. Às 10h51, a cidade registrava 159 quilômetros de lentidão.