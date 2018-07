SP ganha dois locais de acesso sem fio à internet São Paulo ainda não é uma cidade ?sem fio? quando o assunto é conexão à internet, mas está caminhando para oferecer aos paulistanos alguma autonomia. A cidade acaba de ganhar dois locais públicos (um centro cultural e uma universidade) com sistema Wi-Fi gratuito e se prepara para receber mais alguns neste semestre (pelo menos em três parques, entre eles, o Ibirapuera). No domingo, o serviço foi inaugurado no câmpus da Universidade de São Paulo (USP), na zona oeste. Antes, o uso era restrito a alunos, professores e funcionários, mediante uma senha, e limitado às áreas internas. Agora, mais de mil acessos simultâneos podem ser feitos por equipamentos Wi-Fi nas áreas ao ar livre. Bem mais modesta, com até 140 acessos simultâneos, a rede pública Wi-Fi foi instalada no Centro Cultural São Paulo (CCSP), no Paraíso, zona sul, na semana passada. Sites de conteúdo impróprio, como pornografia e pedofilia, são bloqueados. O programa de mensagens instantâneas MSN Messenger e o site Orkut também são proibidos. A Prefeitura estuda ampliar o número de locais com conexão gratuita. Até junho, pretende instalar o serviço Wi-Fi em três parques: Ibirapuera, na zona sul, Chico Mendes e Raul Seixas, na zona leste. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.