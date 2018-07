SP não tem mais área de alto risco, diz Prefeitura

O número de remoções apresentado pela Prefeitura foi determinado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), responsável pelo mapeamento das áreas de risco da capital. No começo do ano, o prefeito Gilberto Kassab (PSD) havia prometido a retirada total para junho.

O anúncio não significa que não existam mais pessoas morando em áreas de risco muito alto na capital. No mapeamento do IPT, realizado no ano passado, 28.933 famílias moravam em áreas de risco alto (R3) e muito alto (R4). O instituto avaliou que a maioria dessas casas não precisava ser removida, já que obras estruturais poderiam acabar com o risco de deslizamento e enchentes.

Em 1.132 casos, porém, o IPT recomendou a retirada completa dos moradores, por causa da impossibilidade de tirar o risco da área por meio de obras de engenharia. A Prefeitura afirma que todos os moradores retirados foram encaminhados para programas de habitação popular ou estão recebendo auxílio-aluguel.

Não foram divulgados, no entanto, os valores repassados nem o destino dessas famílias. Parte delas nega que tenha obtido o cadastro na Secretaria Municipal da Habitação e ainda reclama que as ações de remoção estão sendo realizadas sob ameaça.

As queixas foram relatadas em audiência pública realizada ontem na Câmara Municipal. "Essas ações exigem planejamento e, claro, não podem ser feitas com ameaça. Vamos relatar todas as queixas ao Ministério Público", disse o vereador José Américo (PT), que comandou o encontro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.