SP registra 2º maior índice de lentidão do ano

De acordo com medição da CET, que registra recordes de congestionamento apenas até as 10 horas, sempre em horários cheios, este seria o maior índice do ano, pois pelo seu método de medição, o primeiro foi registrado às 10 horas, no dia 10 de janeiro, com 120 quilômetros de filas.

Segundo a CET, o grande volume de congestionamentos está relacionado com pequenos acidentes ocorridos em importantes vias da cidade, como o Corredor norte-sul e marginais do Tietê e do Pinheiros.