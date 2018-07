SP tem 1ª chacina do ano com 7 mortos A primeira chacina do ano no Estado de São Paulo deixou sete mortos e dois feridos no Campo Limpo, zona sul da capital. As vítimas estavam em um bar e foram mortas por homens encapuzados que chegaram em três carros no fim da noite de sexta-feira. O crime aconteceu a poucos metros de onde, em 10 de novembro, o servente Paulo Batista do Nascimento foi executado por policiais militares.