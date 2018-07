SP tem 2º pior congestionamento durante manhã no ano A capital paulista registrou às 9 horas de hoje, véspera do feriado prolongado de Corpus Christi, o segundo maior congestionamento do ano no período matutino, com 163 quilômetros lentidão em toda a cidade. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) o recorde aconteceu no último dia 27, quando foram registrados 168 quilômetros de engarrafamento.