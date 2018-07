SP terá R$ 1,8 bi da União para trecho do Rodoanel O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), definiu hoje com o governo federal um aporte de R$ 1,8 bilhão para as obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas. O empreendimento está orçado em R$ 5,8 bilhões, incluindo construção das pistas, compensações ambientais, desapropriações e assentamentos. Para a obra, o governo estadual conta ainda com financiamento de R$ 2 bilhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O restante, ou seja, R$ 2 bilhões, virão dos cofres estaduais, segundo o governador.