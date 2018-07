Stephanes diz a Minc que não confia em diálogo com ele

Num determinado momento, de acordo com o ministro, foram apresentados pela equipe do Meio Ambiente mais seis itens que também deveriam ser debatidos e incluídos na proposta de alteração do código. "De todos eles, o que mais me chocou foi o que indicava a prisão por três anos para cada produtor que infringisse o meio ambiente", relatou. Stephanes se disse indignado com a proposta apresentada pela equipe de Minc.

Ainda segundo Stephanes, uma nova reunião sobre os sete pontos que deveriam ser alterados no Código Florestal foi marcada para o dia seguinte. Neste encontro, o único a não comparecer, de acordo com o ministro, foi o deputado Sarney Filho (PV-MA), o que foi usado como argumento para a interrupção do debate por Minc. "Eu insisti para que a reunião continuasse, mas Minc disse que não porque Sarney Filho não estava presente", disse Stephanes. "Para mim, isso foi como sabotar alguma coisa que estava na direção correta", acrescentou.