Suécia alerta para custo crescente da imigração na véspera das eleições A Suécia não irá “fechar as portas” para o número recorde de pessoas que buscam asilo no país, mas elas representam um fardo financeiro crescente, disse o ministro das Finanças sueco, sublinhando as preocupações dos eleitores com o tema da imigração às vésperas da eleição geral deste mês.