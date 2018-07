Supermercados

Na rede Pão de Açúcar, que tem seção de orgânicos em todas as lojas, o grupo projeta alta de 40% nas vendas desses produtos neste ano em comparação com o ano passado. A abertura de mercados especializados, como o SuperNatural, inaugurado no final de 2013 nos Jardins, reforça a tendência. "Na Alemanha o consumo de orgânicos é de 20% do varejo, aqui no Brasil é 0,1%. É uma realidade nova e um terreno fértil", diz Ana Barini, uma das sócias da loja e do Apanã, em Perdizes.

Vantagem: comodidade. Desvantagens: preço. Eles podem ser 600% mais altos que os dos equivalente convencionais (o tomate, por exemplo).

Onde: SuperNatural,

Rua Augusta, n° 2.992 - Jardins Tel: 3181-7808