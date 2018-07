Suposta vítima de pistoleiros está desaparecida no PA Os bombeiros prosseguem as buscas ao corpo de Karina Matos Guimarães, de 29 anos, supostamente morta por seu ex-companheiro, o pecuarista Alessandro Camilo de Lima, em Parauapebas, no Pará. Três pessoas suspeitas já foram detidas. A vítima, grávida de 9 meses, está desaparecida há cerca de 20 dias. Segundo a polícia, o pecuarista contratou pistoleiros para matar a ex-companheira. Após o assassinato, o corpo foi colocado em um tambor e jogado no Rio Itacaiúnas, onde prosseguem as buscas.