Tarifa de ônibus de Salvador sobe para R$ 2,20 Após uma reunião com representantes do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps), a Secretaria Municipal de Transportes e Infra-Estrutura (Setin) da capital baiana anunciou hoje que a tarifa dos ônibus municipais terá um reajuste de 10% a partir de quinta-feira. A tarifa passa a custar 2,20 reais. Os empresários tentavam reajustá-la para 2,45 reais. A medida causou reação imediata: a Associação Metropolitana de Usuários de Transportes Públicos (Amut) anunciou a intenção de entrar com uma representação, no Ministério Público (MP), contra o aumento.