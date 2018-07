Tássia Camargo lamenta morte de Hugo Carvana A atriz Tássia Camargo lamentou a morte do ator e cineasta Hugo Carvana, na manhã deste sábado, 4. Em nota divulgada à imprensa, a atriz diz que foi surpreendida de manhã com a "triste notícia do falecimento de um grande amigo", que "também era um excelente ator, diretor e cineasta".