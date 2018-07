Telefônica minimiza riscos na telefonia móvel na Copa

Valente admitiu que a compatibilidade dos sistemas de telefonia móvel de quarta geração, o 4G, ainda não é universal. Conforme explicou, a frequência utilizada pelos sinais de 4G no Brasil são compatíveis com boa parte dos aparelhos de mercados da Europa e da Ásia, mas não dos Estados Unidos, onde a frequência utilizada é mais baixa. "Como todos os sistemas móveis, essa é uma evolução gradativa", observou.

Ele mencionou que a maior problema é a incapacidade dos chipsets dos aparelhos abrigarem todas as frequências. "Mas, provavelmente na época da Copa do Mundo, já existirão muitos outros dispositivos com capacidade de usar a frequência brasileira. É um trabalho pouco a pouco", disse.

O diretor-presidente da Telefônica ponderou, no entanto, que a rede de terceira geração, 3G, já é amplamente compatível entre os aparelhos de diferentes partes do mundo, o que ajudará a garantir o fluxo de comunicações por aqui. "O que serve de uniformizador para todos os usuários no mundo é a rede 3G. Ela é uma rede universal, usa várias frequências espalhadas pelo mundo e pode ser acessada em qualquer parte com bom desempenho", afirmou.

Projetos

Valente disse também que a companhia continua trabalhando para expansão da rede de fibra ótica na cidade de São Paulo. "Talvez, até o final de 2014, a gente consiga chegar aos 2 milhões de domicílios cobertos. Não significa 2 milhões de domicílios conectados, o que é um outro desafio", citou.

O executivo também reforçou que, além dos projetos de infraestrutura para comunicações, a companhia tem buscado ampliar seu portfólio com outros serviços de dados. "Somos uma empresa de conectividade, que é o nosso negócio principal. Mas é importante trabalhar com produtos e aplicativos", explicou.

Na abertura do Campus Party, a Telefônica anunciou o lançamento de um serviço de armazenagem e compartilhamento de dados na nuvem, o Vivo Sync. O serviço poderá ser acessado por computadores, tablets e smartphones, entre outros aparelhos, em pacotes com valores a partir de R$ 5,99 por mês para 5Gb de dados, ou até R$ 35,99 por mês para 120 Gb. A aquisição requer que o usuário tenha uma linha Vivo Móvel. Também foi anunciado hoje o lançamento de um aplicativo para usuários ouvirem música online, com assinaturas a partir de R$ 2,99 por semana.

Por fim, a Telefônica anunciou nesta segunda-feira parceria com o Centro Universitário da FEI (Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo) para criação de um novo centro de pesquisa com foco no desenvolvimento de projetos ligados à chamada "internet das coisas" (integração de dados de bens materiais e pessoas, como a possibilidade de receber informações sobre onde está seu carro, por exemplo), usabilidade de aplicativos e a plataforma Firefox iOS.