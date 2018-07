Tempo abafado eleva probabilidade de chuva em SP

O sol deve aparecer entre nuvens ao longo do dia e o tempo segue abafado. Há probabilidade de pancadas de chuva entre a tarde e o início da noite por causa do aumento de nuvens carregadas. A temperatura deve atingir a máxima de 28º C.

Segundo a previsão, a propagação de uma frente fria aumenta a instabilidade em toda a grande São Paulo no domingo, 15. O sol deve aparecer pela manhã, mas, com o aumento da nebulosidade, pancadas de chuva devem ocorrer de forma intensa e generalizada no início da tarde na capital paulista.