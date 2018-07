Termina protesto na Cônego Domenico Rangoni Os manifestantes que interditavam a rodovia Cônego Domenico Rangoni desde o início da manhã desta segunda-feira, 24, liberaram o km 268 da pista por volta das 11h15. No entanto, o trânsito na Cônego e na Anchieta - estradas que dão acesso ao Porto de Santos - permanece complicado. A Anchieta apresenta a pior situação, com engarrafamento do km 31 ao km 55. Na Cônego são dois quilômetros de lentidão no sentido Guarujá e quatro em direção à São Paulo.