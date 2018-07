Terremoto de magnitude 7,6 atinge área próxima a Ilhas Salomão

Um alerta de tsunami foi emitido para as Ilhas Salomão, Papua-Nova Guiné, Nova Caledônia e áreas adjacentes, de acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico. As áreas de Fiji, Austrália, Indonésia, Guam e regiões próximas estavam sob observação.

Originalmente registrado como de magnitude 8,3, o terremoto ocorreu 100 quilômetros ao sul de Kira Kira, nas Ilhas Salomão, a uma profundidade de 29 quilômetros, de acordo com o serviço geológico.

(Reportagem de Lisa Shumaker)