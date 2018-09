Terremoto na China mata quatro crianças em escola

Ao menos quatro crianças morreram e mais de uma centena ficaram feridas pelo desabamento de uma escola na cidade de Chongqing, na província chinesa de Sichuan, atingida nesta segunda-feira por um terremoto de 7,8 graus na escala Richter. O tremor, registrado às 14h28 (3h28 de Brasília), teve seu epicentro a 92 quilômetros da capital da província, Chengdu. As comunicações com a cidade, que têm uma população de mais de 10 milhões de pessoas, foram interrompidas. O governo chinês está enviando tropas ao local. Pequim e Bangcoc O presidente da China, Hu Jintao, pediu que "todos" os esforços sejam concentrados para ajudar as vítimas. O premiê chinês, Wen Jiabao, está viajando para a região atingida. Segundo a televisão estatal, o terremoto não causou danos maiores na cidade ou na represa das Três Gargantas, que fica próxima à região afetada. O terremoto também foi sentido em Pequim, Xangai e Hong Kong. Alguns dos prédios mais altos chegaram a tremer e tiveram de ser evacuados. Alguns tremores foram sentidos até em Bangcoc, capital da Tailândia, e em Taipei, capital de Taiwan. Em Pequim, que fica a 1,5 mil quilômetros de Chengdu, há relatos de que alguns prédios tremeram por cerca de dois minutos. No distrito financeiro da cidade, muitas pessoas abandonaram os edifícios. Não há relatos de danos. O prédio mais alto da China, a torre Jinmao, em Xangai, também foi evacuada. O edifício tem 88 andares. Terremotos acontecem com freqüência na China. Em março, um tremor de 7,2 pontos atingiu a província de Xinjiang, no oeste do país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.