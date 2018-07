Testemunha diz que ouviu confissões de Bola na prisão "Acredito que o diabo está orando, pedindo a Deus para ele (Marcos Aparecido dos Santos, o Bola) não tomar o lugar dele", disse a testemunha Jailson Alves de Oliveira, que segue nesta terça-feira, 23, sob interrogatório do advogado de defesa do ex-policial Ércio Quaresma, após um pequeno intervalo. Jailson contou que teria ouvido as confissões de Bola nos pavilhões da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem (MG), durante o período em que o réu ficou preso ali também. O depoente afirmou, inclusive, que Bola admitiu ter dado "bobeira" ao deixar a foto onde duas pessoas que foram assassinadas aparecem com um x no rosto.