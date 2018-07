Teto da Igreja Renascer desaba na zona sul de SP O teto da Igreja Cristã Apostólica Renascer em Cristo localizada no Cambuci, na zona sul de São Paulo, desabou nesta noite. Vinte e três equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para resgatar vítimas. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), o teto da igreja desabou por volta das 19 horas. Ainda não há informações sobre o número de feridos. A igreja está localizada na altura do número 1.000 da Avenida Lins de Vasconcelos.