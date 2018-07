Tiger Woods anuncia retorno ao golfe em abril

O golfista americano Tiger Woods anunciou nesta terça-feira que vai voltar às competições no Masters de Augusta, no Estado da Geórgia, no início de abril.

Woods está afastado do golfe profissional desde novembro do ano passado, quando venceu o Masters da Austrália.

No final daquele mês, o atleta se envolveu em um acidente de carro em frente a sua casa, na Flórida, em um episódio que acabou desencadeando uma série de revelações sobre sua vida pessoal e a descoberta de que ele mantinha vários casos extraconjugais.

"Foi no Masters que venci meu primeiro major (como são chamadas as mais importantes competições no golfe) e eu encaro este torneio com grande respeito", disse o atleta em um comunicado.

"Depois de um longo e necessário período fora do jogo, eu sinto que estou pronto para iniciar minha temporada em Augusta."

Aos 34 anos, Woods é o principal golfista do mundo e um dos atletas mais famosos do planeta. Ele já venceu 14 majors.

"Acho que Augusta é onde devo estar, apesar de fazer algum tempo desde que joguei pela última vez", disse Woods.

Terapia

O anúncio de sua volta aos campos de golfe ocorre menos de um mês depois de sua primeira aparição pública após os escândalos sobre sua vida pessoal.

Em fevereiro, Woods convocou uma coletiva em que pediu desculpas publicamente por seu comportamento "irresponsável e egoísta".

Na época, o atleta havia dito que não sabia quando retornaria ao golfe e que continuaria sendo submetido a terapia.

Nesta terça-feira, Woods disse que fez quase dois meses de terapia e que vai continuar com o tratamento.

"Apesar de estar voltando às competições, ainda tenho muito trabalho a fazer em relação à minha vida pessoal", disse o golfista, que é casado com a ex-modelo sueca Elin.