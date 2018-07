Time Warner irá transferir sede em Nova York

O conglomerado de mídia disse nesta quinta-feira que vendeu o espaço que detém no Time Warner Center na Columbus Circle, em Manhattan, por 1,3 bilhão de dólares para a empresa Related Companies, detida pelo fundo soberano Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) e pela empresa de gestão de fundos GIC.

A Time Warner vai alugar o espaço do escritório na Columbus Circle até o início de 2019. Adicionalmente, a empresa de mídia fez um compromisso com a Related Companies e o Oxford Properties Group, desenvolvedores por trás do Hudson Yards, para transferir todas as suas divisões para o lado oeste de Manhattan. Os detalhes financeiros não foram divulgados.

A Time Warner atualmente possui ou aluga espaço em sete edifícios.

O presidente-executivo da Time Warner, Jeff Bewkes, disse em um comunicado que o movimento visa juntar todos os funcionários da empresa para promover maior colaboração e realocar uma economia substancial para seu negócio.

A companhia se mudou para a Columbus Circle - que conta com espaço corporativo, shopping center, condomínios e o hotel Mandarin Oriental - em 2004.

(Por Jennifer Saba)