Timemania acumula mais uma vez Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 50 da Timemania sorteadas neste domingo, 8, em Itabuna(BA). A estimativa é de que o próximo prêmio chegue a R$ 3,6 mi, segundo a Caixa Econômica Federal. Três pessoas fizeram os seis acertos e cada uma leva o prêmio de R$ 49.046,61. A faixa dos cinco acertos teve 174 ganhadores, que vão receber cada um o valor de R$ 563,76. Cada um dos 3.486 ganhadores que fizeram quatro acertos leva R$ 6,00; e o prêmio de R$ 2,00 será pago a 33.345 apostadores que fizeram os três acertos. O valor de R$ 2,00 também é o prêmio que os 5.783 apostadores do Time do Coração vão receber depois de jogarem no clube Vila Nova, de Goiás. Os sete números sorteados são: 05,20,23,24,56,72 e 77.