Tiro acidental mata diretor de TV Marcus Coqueiro Um tiro acidental matou o diretor de TV Marcus Coqueiro de Vasconcellos, de 59 anos, no último dia 7, em sua casa, na zona oeste do Rio. O filho da vítima, Gabriel Coqueiro de Vasconcellos, de 23 anos, teria atirado no pai depois de confundi-lo com um ladrão.