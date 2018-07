Tiroteio termina com três mortos em favela no Rio Três homens ainda não identificados morreram durante uma troca de tiros com policiais militares do 41º Batalhão (Irajá), na Favela Para Pedro, no bairro de Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira, 13. Outras duas pessoas, também suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, foram presas.