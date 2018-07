TJ-RJ pede transferência de supostos líderes de facção A Justiça do Rio de Janeiro determinou hoje que os cinco supostos líderes do Comando Vermelho presos ontem na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos, zona norte da cidade, sejam transferidos imediatamente para presídios federais. O objetivo é dificultar a comunicação desse grupo, preso em Bangu 1, na zona oeste do Rio, com os demais integrantes da facção criminosa.